Иран поставил России новые беспилотники

Опубликовано: 09.12.2022 12:32 , Обновлено: 09.12.2022

В своем новом разведывательном отчете министерство обороны Великобритании сообщило 9 декабря, что Россия, вероятно, получила пополнение запасов иранских беспилотников "Шахед-131" и "Шахед-136".

Такой вывод там сделали из-за того, что за последние три недели поступили новые сообщения об атаках с использованием этих БПЛА.

Во вторник украинский генеральный штаб сообщил о сбитых по меньшей мере 14 Шахед-136, в то время как в среду украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном беспилотных летательных аппаратов односторонней атаки для нападения на Запорожскую и Днепровскую области.

Последнее сообщение об уничтожении Шахида-136 в Украине поступило 17 ноября.