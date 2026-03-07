Иран пообещал не бомбить соседние страны. Но при условии

Опубликовано: 07.03.2026 10:32 , Обновлено: 07.03.2026

Иран пообещал не атаковать соседние страны в Персидском заливе, но при условии, что с их территории не будут наноситься удары по его территории. Такое решение принял Временный совет Ирана, сообщил президент Масуд Пезешкиан.

В заявлении, опубликованных иранскими СМИ, президент Ирана также принес извинения соседним странам за удары, произошедшие в последние дни.

“Я считаю необходимым принести извинения соседним странам, подвергшимся нападению. Мы не намерены вторгаться в соседние страны”, — заявил Масуд Пезешкиан.

Тем временем, министры иностранных дел стран Лиги арабских государств запланировали в воскресенье экстренное совещание для обсуждения «иранских атак на территории ряда арабских стран», сообщил агентству AFP помощник генерального секретаря блока.

По словам Хоссама Заки, совещание, которое пройдет в формате видеоконференции, было запрошено Кувейтом, Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Иорданией и Египтом.

В то же время, в КСИР отчитались, что нанесли крупномасштабные комбинированные удары с использованием ракет “нового поколения” и беспилотников по позициям США.

Согласно заявлению информационного агентства IRNA, одной из главных целей стала авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, где ракеты и беспилотники должны были поразить ключевые объекты США. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в результате атаки были уничтожены передовая система радиолокационного обнаружения, ангары для обслуживания беспилотников MQ-9 и объекты, связанные с американскими разведывательными самолетами, включая U-2. В США данную информацию не комментировали.

КСИР также сообщил о массированных ракетных ударах по авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте, заявив, что крылатые и баллистические ракеты повредили радиолокационные системы базы, хранилища топлива и две взлетно-посадочные полосы, используемые американскими самолетами.