Иран подтвердил ликвидацию ещё одного своего командующего

Опубликовано: 17.03.2026 22:44 , Обновлено: 17.03.2026

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил гибель командующего силами «Басидж» Голамрезы Сулеймани. В заявлении, опубликованном иранским полуофициальным информационным агентством «Тасним», КСИР сообщил, что Сулеймани был убит в результате «нападения американо-сионистского врага».

Сулеймани, возглавлявший «Басидж» последние шесть лет и руководивший операциями по обеспечению внутренней безопасности, «сыграл стратегическую и беспрецедентную роль в модернизации народной и джихадистской структуры „Басидж“, развитии конструктивных движений, искоренении лишений и оказании помощи угнетенным и уязвимым группам населения», — говорится в заявлении КСИР.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по поводу убийства командующего силами «Басидж» Голамрезы Сулеймани говорится, что группировка продолжит дело убитого командующего.

Сулеймани считался ключевой фигурой в обеспечении внутренней безопасности властей Ирана, он лично курировал подавление инакомыслия и массовые аресты протестующих в Иране.

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«Басидж» («Мобилизация сил сопротивления») — добровольческие военизированные формирования, созданные аятоллой Хомейни в 1979 году. Эта группировка действует под командованием КСИР, выполняя функции внутренней безопасности: подавление гражданских протестов, слежение за соблюдением исламских норм и идеологический контроль. «Басидж» активно использовалась властями Ирана для жесткого подавления внутренних выступлений, часто применяя насилие к участникам демонстраций.

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В то же время пока нет подтверждения от правительства Ирана об убийстве Али Лариджани.

Министр иностранных дел в эксклюзивном интервью Al Jazeera сегодня стал первым официальным лицом, отреагировавшим на новость о ликвидации очередных представителей высших властей Ирана.

Несмотря на отсутствие подтверждения, Аббас Арагчи подчеркнул, что это система, построенная на институтах, и то, кто будет убит, на самом деле не поколеблет систему. Он сказал, что самым важным человеком был аятолла Хаменеи – и он был убит, и это, по его словам, не поколебало систему.