Иран подорвал два нефтяных танкера в Персидском заливе. Готовиться к нефти по 200$?

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Опубликовано: 12.03.2026 07:49 , Обновлено: 12.03.2026

Иран вечером 11 марта подорвал два нефтяных танкера в Персидском заливе, у берегов Ирака. Власти Ирана взяли на себя ответственность за атаку, предупредив, что мир должен готовиться к резкому повышению цен на нефть. По их прогнозам, она подскочит до 200 долларов за баррель, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, который пообещал, что цены будут снижаться.

Согласно информации CNN, очередная атака на нефтяные танкеры произошла в территориальных водах Ирака, недалеко от порта Басра. Представитель объединенного оперативного командования Ирака Саад Маан расценил её как нарушение суверенитета страны, однако последует ли за этим какой-то ответ от Багдада, пока не ясно.

По данным CNN, под удар попали танкер Zefyros, который шёл под мальтийским флагом, и танкер Safesea Vishnu под флагом Маршалловых Островов.Первый официально принадлежит греческой компании, второй - американской Safesea Transport Inc.

По словам генерального директора Иракской портовой компании, , по меньшей мере один человек погиб при пожаре, 38 членов экипажа с двух танкеров удалось спасти.

Иранские военные заявили, что танкеры были атакованы подводным дроном. Об этом сообщила иранская государственная телекомпания IRIB. CNN, ссылаясь на неназванный источник в иракских службах безопасности, сообщил, что подрыв осуществили с помощью лодки, начиненной взрывчаткой.

После атаки нефтяные порты в Ираке приостановили работу. Судя по кадрам, распространяющимся по соцсетям, пламя с танкером сейчас перекинулось на воду — судя по всему, горит разлившаяся нефть.

Накануне в районе Ормузского пролива также были атакованы два сухогруза и один контейнеровоз, в Бахрейне Иран дополнительно атаковал топливные резервуары на одном из объектов топливо-энергетической инфраструктуры. Топливные резервуары также подорвал иранский беспилотник в порту Салала на юге Омана, после чего там вспыхнул крупный пожар.

Между тем Дональд Трамп пообещал, что цены на нефть вскоре упадут, причём сильнее, чем ожидают аналитики.

“Цены на нефть будут снижаться. Это просто следствие войны, которое почти можно предсказать. Я бы сказал, что они выросли чуть меньше, чем мы думали. Они упадут сильнее, чем кто-либо думает”, – заявил политик.

Он также пообещал, что США будут “очень пристально следить” за Ормузским проливом и оценил состояние этого важного для мировой торговли нефтью морского пути как “отличное”.

“Мы уничтожили все их катера. У них есть несколько ракет, но не очень много”, - так отозвался Трамп о возможностях иранских военных, похваставшись, что американские войска уже уничтожили 58 иранских военно-морских кораблей, и заявив, что Иран “практически находится на грани поражения”.

Однако, как отметило агентство Reuters и как доказывают события вчерашнего вечера в Персидском заливе, до сих пор нет никаких признаков того, что нефтяные танкеры могут безопасно проходить через Ормузский пролив. По сути, он остаётся закрытым для судов вдоль всего иранского побережья.

Накануне группа стран «Большой семерки» — США, Канада, Япония, Италия, Великобритания, Германия и Франция — договорилась рассмотреть возможность обеспечения сопровождения судов, чтобы они могли свободно перемещаться в Персидском заливе.