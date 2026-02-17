Иран перекрыл часть Ормузского пролива. Вот как отразится на ценах на нефть

Опубликовано: 17.02.2026 16:09 , Обновлено: 04.03.2026

Иран во вторник, 17 февраля, начал масштабные военные учения в районе Ормузского пролива. В учениях "Морской пояс безопасности - 2026" также планируют принять участие военные корабли России и Китая. На время военных стрельб власти Ирана решили временно перекрыть отдельные участки пролива. Такие ограничения для грузовых танкеров неизменно вызывают волнения на мировом нефтяном рынке, что не может не отразиться на ценах на топливо.

По данным иранского информационного агентства Fars, нынешние военные учения проводятся на иранских островах, играющих решающую роль в надзоре и контроле за судоходством в Персидском заливе через Ормузский пролив.

[inf]Ормузский пролив — это стратегически важный морской путь, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и открывающий путь в Индийский океан. Его ширина в самом узком месте составляет всего около 39–40 км. В настоящее время северная часть пролива находится под контролем Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Южная часть пролива, где проходят основные глубоководные судоходные пути, по которым проходят в том числе нефтяные танкеры, пролегают в территориальных водах Омана. [/inf]

По информации агентства, в ходе нынешних учений КСИР испытывают новейшие типы боеприпасов, в том числе, крылатые ракеты, беспилотники, способные поражать воздушные и морские цели, а также отрабатывают тактику ракетного боя в условиях радиоэлектронной борьбы. В целях безопасности, районы учений временно закрыли для движения судов. Ожидается, что ограничения продлятся всего несколько часов.

Главной целью учений в Иране называют повышения “оперативной готовности” военно-морских сил и демонстрацию “потенциала сдерживания” Ирана.

“Если возникнет предлог для закрытия Ормузского пролива, то наши вооруженные силы выполнят эту операцию в самые кратчайшие сроки”, - передал местный телеканал IRIB слова командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири.

Почему Ормузский пролив критически важен для цен на нефть?

Такие заявления уже вызвали беспокойство по поводу возможного влияния на мировые цены на нефть. Дело в том, что Ормузский пролив считается одним из уязвимых мест мировой энергетической безопасности (его часто называют нефтяным “бутылочным горлышком”). Объемы сырья, проходящие через него ежедневно, огромны: около 20 миллионов баррелей нефти в день, что эквивалентно почти четверти мирового потребления, плюс ещё около трети мировых поставок сжиженного природного газа.

Для большинства производителей нефти из Персидского залива (Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Иран) это единственный морской путь для крупных экспортных поставок нефти и газа. Сухопутных альтернатив ему мало и они куда более дорогие.

По словам профильных экспертов в нефтяной отрасли, даже частичное нарушение судоходства в Ормузском проливе способно привести к росту цен на нефть на мировом рынке. И речь не только о формальном перекрытии пролива. Даже краткосрочные, но регулярные перебои в поставках, отказ танкеров заходить в зоны риска, удлинение маршрутов неизбежно приводит к росту страховых ставок, росту затрат на логистику и, следовательно, цен для конечного потребителя.

Накал внешнеполитической ситуации, в частности, отношений Ирана с США, также добавляет ситуации нестабильности. Так, OSINT-аналитики, используя информацию из открытых источников, сообщили о том, что в США начали переброску почти 50 истребителей F-16 и F-22 на Ближний Восток.

Всё это происходит на фоне непрямых переговоров представителей Вашингтона и Тегерана начали в Женеве по своему давнему ядерному спору. По словам источника агентства Reuters, знакомого с ситуацией, в переговорах, которые проходят при посредничестве Омана, принимают участие американский посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в женевских переговорах «косвенно» и что, по его мнению, Тегеран хочет заключить сделку. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил на пресс-конференции в Будапеште, что заключить сделку с Ираном сложно, но США “готовы попытаться”.