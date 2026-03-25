Иран передал через Пакистан, что отверг 15 требований США для мира

Опубликовано: 25.03.2026 17:43 , Обновлено: 25.03.2026

Тегеран передал через посредников в Исламабаде, что не приемлет предложенные США условия для завершения войны, сообщили Al Mayadeen и Reuters.

Иранский телеканал PRESS TV также овзучил официальное заявление, согласно которому Иран завершит войну по собственному выбору только при соблюдении своих условий.

«Иран не позволит Трампу в США диктовать сроки окончания войны. Тегеран через регионального посредника заявил, что продолжит самооборону», - сообщило иранское телевидение.

По данным СМИ, США требовали от Ирана демонтировать три своих основных ядерных объекта, полностью отказаться от обогащения урана на своей территории, приостановить разработку баллистических ракет, ограничить поддержку своих прокси и полностью открыть Ормузский пролив. Взамен американцы обещали снять с Ирана санкции.