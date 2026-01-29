Иран отверг ультиматум Трампа — «Пальцы на спусковом крючке»

Опубликовано: 29.01.2026 07:51 , Обновлено: 04.03.2026

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иранские вооружённые силы готовы «немедленно и решительно» ответить на любое нападение со стороны Соединённых Штатов (США). Такой ответ он дал спустя несколько часов после ультиматума президента США Дональда Трампа.

«Наши храбрые Вооружённые силы готовы — с пальцами на спусковом крючке — немедленно и решительно ответить на ЛЮБУЮ агрессию против нашей любимой земли, воздуха и моря», — написал Аббас Арагчи в социальных сетях в среду вечером.

Арагчи заявил, что Иран извлёк «ценные уроки» из 12-дневной операции Израиля и США в июне 2025 года. Тогда иранские силы ПВО (противовоздушной обороны) и вооружённые силы понесли серьёзные потери и не смогли защитить территорию страны. В итоге самолёты Израиля и США захватили контроль над воздушным пространством Ирана и нанесли удары по ключевым объектам — военным и ядерным.

«Ценные уроки, извлечённые из 12-дневной войны, позволили нам ответить ещё более решительно, быстро и основательно», — утверждает министр иностранных дел Ирана.

Комментарии Арагчи прозвучали всего через несколько часов после того, как Трамп озвучил угрозы начать военное вторжение в Иран.

Президент США заявил:

«Надеюсь, Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливую и равноправную сделку – БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ – сделку, которая будет выгодна всем сторонам. Время на исходе, это действительно крайне важно! Как я уже говорил Ирану: ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ!»

Тем временем газета The New York Times допустила возможность начала нападения США на Иран в течение 48 часов, ссылаясь на источники в администрации Трампа. В регионе уже сосредоточены серьезные американские военно-морские силы и авиация. При этом, по данным “Российской газеты”, Иран подает сигналы о готовности к диалогу через посредников, а эксперты считают, что Вашингтон пока стремится добиться уступок без прямого применения силы.