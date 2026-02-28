Иран нанес удары по соседним ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту

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Опубликовано: 28.02.2026 12:38 , Обновлено: 04.03.2026

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по территориям соседних стран в ответ на агрессию Израиля и США. Взрывы и перехваченные ракеты были зафиксированы в районах дислокации американских вооруженных сил. Пока неясно, нанесли ли и какой ущерб иранские ракеты.

Как сообщает информационное агентство Reuters, в столице ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов), Абу-Даби, произошел громкий взрыв.

В Кувейте слышны взрывы, включены сирены, сообщила Al Jazeera Arabic. В сообщении говорится, что включены сирены.

Власти Бахрейна заявляют о ракетном обстреле штаба 5-го флота ВМС (военно-морских сил) США.

Министерство обороны Катара заявляет, что иранская ракета была перехвачена системой ПВО (противовоздушной обороны) «Патриот». Тем не менее власти Катара выпустили предупреждение, рекомендуя всем жителям оставаться дома или в другом месте, подальше от военных баз.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил телеканалу Al Jazeera, что Израиль должен «готовиться к тому, что грядет, и наш ответ будет публичным, и никаких красных линий нет».

«Все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали законной целью. После этой агрессии нет никаких красных линий, и всё возможно, включая сценарии, которые ранее не рассматривались», — сказал чиновник.