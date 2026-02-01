Иран начал переговоры с США — Трамп

Опубликовано: 01.02.2026 10:04 , Обновлено: 04.03.2026

Президент Дональд Трамп заявил, что Иран «ведёт переговоры» с США, и намекнул на возможность сделки, которая позволит избежать ударов американских вооруженных сил по территории страны.

«[Иран] ведёт с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе посмотрим, что произойдёт… У нас большой флот направляется туда, — сказал он Fox News. — Они ведут переговоры».

По его словам, союзники США в том регионе не получают информацию о планах возможных ударов по соображениям безопасности.

«Ну, мы не можем им рассказать о плане. Если бы я им рассказал о плане, это было бы почти так же плохо, как рассказать о плане вам — на самом деле, могло бы быть даже хуже», — утверждает Трамп.

В своих заявлениях, сделанных позже в субботу, Трамп отказался сказать, принял ли он решение о том, что будет с Ираном. В разговоре с журналистами по пути во Флориду Трамп уклонился от вопроса о том, придаст ли Тегерану смелости отказ США от нанесения ударов по Ирану, заявив: «Некоторые так думают. Некоторые — нет».

Слова Трампа прозвучали на фоне сообщений о том, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани посетил Тегеран в субботу и встретился с Лариджани для обсуждения «усилий по деэскалации напряженности в регионе».

Эти заявления прозвучали на фоне развертывания у берегов Ирана боевой группы ВМС (Военно-морских сил) Вашингтона во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln и угроз Трампа вмешательством из-за подавления антиправительственных протестов в этой стране.

В Иране также подтверждают, что пытаются наладить переговорный процесс с США, в том числе через посредников.

«Вопреки шумихе, раздуваемой в СМИ, структурные механизмы для переговоров продвигаются», — заявил Али Лариджани, глава Высшего совета национальной безопасности Ирана.