Иран атаковали беспилотники

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Опубликовано: 29.01.2023 10:48 , Обновлено: 29.01.2023

Беспилотные летательные аппараты нанесли удары по военному заводу и другим объектам в Иране в ночь на 29 января.

В некоторых сообщениях говорилось, что в течение нескольких часов по всему Ирану были нанесены удары по нескольким объектам. Иранское информационное агентство IRNA, однако, сообщило ещё только о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в северном городе Тебриз, заявив, что один человек пострадал. В нем не говорилось, что стало причиной пожара и связано ли это с инцидентом в Исфахане.

Министерство обороны Ирана заявило, что атака беспилотников была “неудачной”: один беспилотник был сбит средствами ПВО, а два взорвались, когда они были “пойманы в оборонительные ловушки”. Было “незначительное повреждение крыши мастерской”, утверждают власти Ирана.

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Заместитель губернатора провинции Исфахан Мохаммад Реза Джан-Несари заявил по телевидению, что в результате нападения “жертв нет”, добавив, что “причина инцидента расследуется”.

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Атака произошла на фоне напряженности вокруг ядерной программы Ирана, а также поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов “Шахед”, которые использовались в войне против Украины.