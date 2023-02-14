Инженер производителя российских Ту-160 попросил убежища в США — YN

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 14.02.2023 15:16 , Обновлено: 14.02.2023

Инженер, работавший с российскими стратегическим бомбардировщиками Ту-160, попросил убежище в США в обмен на секретную информацию о новом проекте РФ. Об этом 14 февраля сообщил Yahoo News со ссылкой на отчет Погранично-таможенной службы (CBP) и источники в американской разведке.

По информации издания, с 2018 по 2021 год мужчина работал на авиационном заводе в Казани, где участвовал в производстве российского стратегического бомбардировщика Ту-160 «Белый лебедь».

YN пишет, что мужчина подъехал к границе США со стороны Мексики в конце 2022 года. И около полутора недель CBP и Министерство внутренней безопасности (DHS) проверяли данные о мужчине. Примерно к 11 января он был признан «заслуживающим доверия» и «потенциально интересным для США», отметило издание.

Как подчеркнули источники в правительстве, россиянин был передан в ФБР для дальнейшего допроса.

СМИ пишет, что в последние годы РФ реализует новый проект строительства «улучшенной версии самолета, а также программу модернизации существующих».

Высокопоставленный сотрудник военной разведки США заявил изданию, что подробности об этом конкретном истребителе представляют собой «ценную информацию» в свете усилий Вашингтона по обеспечению оружием Киева.

«Конечно, мы хорошо знаем российский бомбардировщик. Но реальные характеристики, ядерные возможности — безусловно, есть вещи, о которых нам было бы интересно услышать, если этот человек заслуживает доверия. Самое главное — переоборудовали ли они его для гиперзвуковых ракет?» — сказал военный чиновник Yahoo News.