Интерпол получил запрос на красный ордер для ареста украинцев бежавших в Беларусь

Опубликовано: 07.12.2025 17:56 , Обновлено: 07.12.2025

Национальная прокуратура Польши направила запрос через Главное управление полиции о выдаче «красных» уведомлений Интерпола для ареста двух подозреваемым в диверсии на железной дороге в Польше.

Об этом сообщила Катажина Новак, пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции.

Двое украинцев, Евгений Иванов и Александр Кононов, подозреваются польскими спецслужбами в диверсии на железной дороге в Польше по приказу российской разведки. Власти Польши заявили, что двое украинцев покинули страну через пункт пропуска на польско-белорусской границе в Тересполе.

МИД Беларуси подтвердил, что получил от Варшавы запрос на розыск и арест подозреваемых. Минск пообещал провести необходимые де студия для поиска подозреваемых украинцев.

Тем не менее, Польша также отправила запрос в Интерпол. Теперь эта организация должна проверить запрос. Однако сроков рассмотрения запросов не установлено. «Интерпол проверяет, во-первых, материалы, содержащиеся в запросах прокурора, а во-вторых, суть обвинений», — пояснила представительница польской полиции.

Согласно практике, «красное уведомление» может быть выдано через двенадцать недель.

«Включение человека в «красное уведомление» Интерпола означает, что почти в 200 странах мира, если такой человек будет задержан, о нем уведомят польскую сторону, и мы вернем его в Польшу. Это самый высокий уровень розыскных мероприятий в мире», — подчеркнула Катажина Новак.

Напомним, что Окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест Александра Кононова и Евгения Иванова. Организаторы железнодорожного саботажа сразу после совершения преступления скрылись в Беларуси. Разыскиваемый, 41-летний Евгений Иванов, родился в Эстонии, а 39-летний Александр Кононов — в Украине. У обоих были украинские паспорта.

Мужчин подозревают в повреждении путей взрывным устройством в районе Мики Мазовецкого воеводства, а также во втором инциденте в районе Голомб города Пулавы, также на железнодорожной линии № 7, соединяющей Варшаву с Дорогуском.

Там была повреждена часть контактной сети, а на пути были установлены металлические элементы, что могло привести к сходу поезда с рельсов.