Instagram начал массово блокировать профили белорусов, а потом ещё и отключился

Опубликовано: 31.10.2022 17:36 , Обновлено: 31.10.2022

31 октября Instagram пережил глобаный сбой, многие пользователи не могли открыть приложение или зайти на сайт соцсети.

А белорусский тг-канал “Мерзкий кокобай” сообщил, что в Instagram начали массово блокировать профили в Инстаграм. Причина неизвестна.

Пользователм соцсети пожаловались, что до сбоя не могли зайти в свои профили: “Просто не дает зайти и все, при попытке восстановить пароль пишет, што такого ничего не существуют”.

“И меня заблокировали, вот только суть в том, что вся клиентская база висела в инсте, все диалоги с клиентами, все оплаты……”, - рассказал ещё один подписчик.

“У меня человек 5 заблокировали”, - сообщила другая пользовательница Инстаграма.

“У меня акк на 30к забанили час назад ни за что. И в данный момент на другом акке тают подписчики на глазах”, - пожаловалась другая подписчица соцсети.

В заявлении, опубликованном на странице Instagram в Twitter, говорится: “Мы знаем, что у некоторых из вас возникли проблемы с доступом к вашей учетной записи Instagram”.

https://twitter.com/InstagramComms/status/1587085563794018305?t=Cc883bNvCCurRQTv0hA_fg&s=19

Впрочем, о проблеме сообщили и жители других стран. Например, Испании и Великобритании.

Тысячи пользователей Instagram публикуют в социальных сетях сообщения о том, что их учетные записи на мета-платформе исчезли. Сначала они получили уведомление от самой службы, в котором им было сообщено о приостановлении действия их учетной записи за нарушение правил сообщества. Когда же пользователи пытаются обжаловать это решение, экран загрузки при входе в систему просто остаётся пустым.

Издание Business Insider Spain [link href=“https://www.businessinsider.es/error-instagram-cientos-cuentas-desaparecen-repente-1148825” rel=“noopener” target=“_blank”] смогло [/link] убедиться, что эта проблема в соцсети затрагивает пользователей в Испании. Как только экран входа в систему становится пустым, учетная запись данного пользователя перестает быть доступной. При попытке посетить затронутый профиль Instagram выдает сообщение “Страница недоступна”. “Возможно, страница была удалена”.

На данный момент администрация Instagram не комментировала причины произошедшего.

Согласно политике соцсети, Instagram может отключить определенные учетные записи, которые “нарушают правила сообщества”.

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