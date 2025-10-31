Инфляция в Польше удивила экономистов

Опубликовано: 31.10.2025 13:34 , Обновлено: 31.10.2025

Свежие данные статистического управления показали, что инфляция в Польше не просто замедлилась, а сделала это заметнее, чем предсказывали эксперты. По предварительным данным, в октябре уровень инфляции в годовом исчислении составил 2,8%.

Белорусам накануне обещанного открытия дополнительных пунктов на границе с Польшей будет полезным понять, что там по ценам в соседней стране, и к чему готовиться.

Цифра, которую в пятницу утром опубликовало Центральное статистическое управление (GUS, аналог Белстата), оказалась ниже прогнозов. Многие аналитики предполагали, что показатель останется на прежнем уровне, но он снизился.

Если смотреть в деталях, то за последний месяц цены практически не изменились — рост составил лишь 0,1%.

[inf]Инфляция — это температура экономики. Когда она слишком высокая, центральный банк вынужден поднимать процентные ставки, чтобы «охладить» аппетиты потребителей и бизнеса.[/inf]

«Процесс дезинфляции продолжается — дешевая нефть и сильный злотый замедляют рост цен, — отмечают аналитики инвестиционной платформы Money.pl. — Более низкие, чем ожидалось, показатели могут усилить аргументы в пользу снижения ставки в ноябре».

Проще говоря, у Национального банка Польши появляется больше пространства для манёвра, чтобы сделать кредиты дешевле и поддержать экономику.

Что с ценами на продукты и бензин?

Динамика цен в разных категориях оказалась разнонаправленной:

Продукты питания: цены практически застыли на месте по сравнению с сентябрём (рост 0,0%). Однако в годовом выражении они выросли на 3,4%.

Энергоносители: подорожали на 0,6% за месяц.

Топливо: здесь возник интересный парадокс. В годовом исчислении бензин стал дешевле на 1,8%, но в октябре его цена, наоборот, выросла на 1%.

Эксперты mBank обращают внимание на ключевой момент: «На горизонте ожидается значительное снижение базовой инфляции». Это та самая инфляция, из которой исключены скачки цен на еду и энергоносители. Её замедление — более верный признак того, что общее падение инфляции — не разовый всплеск, а устойчивый тренд.

А что в Литве и всем Евросоюзе?

Тем временем в Литве годовая инфляция в сентябре (последние известные данные) составила 3,7%. В то же время в среднем по ЕС инфляция в сентябре была 2,6%, а в еврозоне — 2,2%.

Европейское статистическое агентство Eurostat рассчитывает инфляцию на основе гармонизированного индекса потребительских цен (HICP).