Индия выдвинула России требования в обмен на помощь в обходе западных санкций

Опубликовано: 05.12.2022 15:50 , Обновлено: 05.12.2022

Власти Индии отправили Москве список индийских товаров, которым Кремль должен предоставить доступ на российский рынок. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил что таким образом его страна стремится сократить растущий торговый дефицит с Россией.

Такое письмо стало ответом на просьбу России, которая столкнулась с острой нехваткой некоторых важнейших материалов из-за западных санкций.

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что Москва направила Индии список из более чем 500 товаров, в которых нуждается, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов. Всего этого Россия лишилась из-за санкции, введенных после вторжения РФ в Украину. Что сильно ограничило ее способность поддерживать жизненно важные отрасли промышленности в рабочем состоянии.

В то же время, Россия на протяжении десятилетий является крупнейшим поставщиком военной техники в Индию и четвертым по величине рынком сбыта индийских фармацевтических препаратов. Но в связи с резким ростом закупок Индией российской нефти, а также увеличением поставок угля и удобрений Индия ищет способы сбалансировать торговлю, чтобы получить положительное внешнеторговое сальдо.

“Мы предоставили россиянам список товаров, в которых, по нашему мнению, мы очень конкурентоспособны и которые, по нашему мнению, должны получить доступ на российский рынок”, - сказал Джайшанкар журналистам на брифинге со своей немецкой коллегой Анналеной Баербок, которая находится с визитом в Индии. Министр добавил, что дискуссии о расширении торговли ведутся уже некоторое время и начались до вторжения России в Украину.