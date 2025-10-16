Индия начала сокращение закупок российской нефти после слов Трампа

Опубликовано: 16.10.2025 17:40 , Обновлено: 16.10.2025

Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали сокращать закупку российской нефти на фоне заявлений президент США Дональда Трампа. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

По словам Трампа, он переговорил с премьер-министром Нарендрой Моди и тот согласился на требования США.

“Я недоволен тем, что Индия покупает нефть, и он (Моди) заверил меня сегодня, что они не будут покупать нефть у России, - сказал Трамп журналистам в Белом доме. - Это большой шаг. Теперь мы собираемся заставить Китай сделать то же самое”.

Однако в министерстве иностранных дел Индии заявили в четверг, что там ничего не слышали о каком-либо телефонном разговоре между Моди и Трампом в среду.

«Мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между премьер-министром Моди и президентом Трампом», — заявил на брифинге в Нью-Дели представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Это не помешало, впрочем, Индии согласиться на сокращение закупок российской нефти, утверждает источник Reuters, уточнив, что индийские нефтеперерабатывающие заводы заменят ее нефтью из Соединенных Штатов.

В Вашингтоне на данный момент находится делегация из Индии, которая ведёт переговоры о сотрудничестве с США.