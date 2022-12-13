Индийские и китайские войска столкнулись в Гималаях

Опубликовано: 13.12.2022 09:11 , Обновлено: 13.12.2022

Индийские и китайские войска столкнулись на спорной границе в Гималаях, что стало первым инцидентом почти за два года между двумя азиатскими ядерными державами.

В министерстве обороны Индии сообщили, что солдаты с обеих сторон получили “незначительные ранения” в столкновении, которое состоялось в пятницу в секторе Таванг на северо-восточной территории Индии Аруначал-Прадеш, отдаленном, негостеприимном регионе, граничащем с южным Китаем.

Во время инцидента войска Народно–освободительной армии Китая (НОАК) “вступили в контакт” с линией фактического контроля (LAC) – фактической границей, говорится в заявлении министерства обороны Индии, [link href=“https://edition.cnn.com/2022/12/13/asia/india-china-border-dispute-skirmish-tawang-sector-intl-hnk/index.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] CNN.

Обе стороны “немедленно покинули этот район”, а командиры провели там переговоры, чтобы завершить инцидент в “соответствии со структурированными механизмами для восстановления мира и спокойствия”, говорится в заявлении. Китай пока официально не прокомментировал столкновение.

Спорная граница протяженностью 3379 километров долгое время была источником трений между Нью-Дели и Пекином, причем напряженность резко возросла в июне 2020 года, когда в результате рукопашных боев между двумя сторонами погибли по меньшей мере 20 индийских и четыре китайских солдата в Аксайском районе.

Индия и Китай вступили в войну из-за своих пограничных регионов в 1962 году, в конечном итоге создав линию фактического контроля. Но две страны не согласны с ее точным местоположением, и обе регулярно обвиняют друг друга в нарушении границ или стремлении расширить свою территорию.