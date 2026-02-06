Илон Маск остановил наступление россиян в Украине — Минобороны Украины

Опубликовано: 06.02.2026 08:48 , Обновлено: 06.02.2026

Российские военкоры частично подтвердили заявления представителей Минобороны Украины о том, что решение Илона Маска отключить все не одобренные ВСУ (Вооружённые силы Украины) терминалы спутниковой связи привело к хаосу на линии фронта.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX начала мероприятия по постепенной блокировке доступа к системе на территории Украины. Доступ остался только у терминалов, которые проверили и авторизовали службы Минобороны Украины.

Компания Маска SpaceX вмешалась в ситуацию на российско-украинском фронте на прошлой неделе после того, как украинцы сообщили, что российские военные используют спутниковую интернет-систему Starlink для управления своими беспилотниками с целью увеличения дальности и точности ударов.

Владелец SpaceX позже подтвердил в X, что меры по борьбе с несанкционированным использованием сети Starlink работают.

«Похоже, что шаги, которые мы предприняли для пресечения несанкционированного использования Starlink Россией, приносят свои плоды. Дайте нам знать, если потребуется что-то еще», — написал Маск в X.

Таким образом, россияне лишились возможности использовать её для своих беспилотников и для связи. Оказалось, что у российской армии нет доступной альтернативы.

Терминалы Starlink позволяют управлять дронами в реальном времени через интернет — оператор видит картинку с камеры БПЛА (беспилотный летательный аппарат) и может непосредственно наводить его на цель. Кроме того, ручное управление позволяет лететь низко, огибая рельеф местности и избегая обнаружения радарами ПВО (противовоздушная оборона). Из-за технических особенностей системы Starlink заглушить её средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба) практически невозможно.

«Нельзя сказать, что у противника на фронте проблема — у него катастрофа», — утверждает Сергей «Флэш» Бескрестнов, советник министра обороны Украины и эксперт по радиоэлектронной борьбе и системам связи.

«Все операции по командованию и управлению (российскими) войсками нарушены, наступательные действия на многих участках фронта приостановлены», — заявил Бескрестнов.

Российское издание «Коммерсант» подтвердило потерю связи. По мнению российского эксперта, украинские терминалы со временем смогут пройти регистрацию и вернуться в работу, тогда как у российских пользователей таких гарантий нет, написала газета «Коммерсант».

В России система Starlink официально никогда не работала, а военные и волонтёры покупали терминалы в третьих странах и активировали их на зарубежных аккаунтах.

Тем временем российские военные начали обращаться к волонтёрам с просьбами о поставках обычных радиостанций после блокировки неавторизованных терминалов Starlink на фронте.

А российские военкоры подтвердили, что из-за отключения американской спутниковой связи на большинстве участков существенно затруднилось управление российскими войсками.

“Сильнее всего это ударит по передовым штурмовым группам закрепления, например в Купянске. Они лишились любой возможности для связи с большой землей. Увы”, - написал российский военкор Паркер.

В свою очередь, Телеграм-канал «Военный Осведомитель» указал на причины катастрофы, случившейся для российской армии.

“На самом деле проблема ведь не в Маске или Трампе. Не эти ребята подсадили всю [российскую] армию на фронте фактически на технологию прямого противника, сделав ВС РФ (Вооружённые силы Российской Федерации) зависимыми от одного центрального рубильника, находящегося в Вашингтоне”, - написал военкор.