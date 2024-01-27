Хуситы подорвали танкер с российской нефтью. Американцы помогли потушить
Судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов в пятницу подало сигнал бедствия и сообщило о пожаре и попадании ракеты, сообщило Центральное командование США. Только у субботу пожар удалось потушить. Судно везло российскую нафту (нефтепродукт), которая была приобретена в рамках соблюдения санкций и по цене ниже «потолка», сообщило BBC.
Экипаж в субботу, 27 января, потушил пожар на борту танкера Marlin Luanda после того, как судно было поражено противокорабельной ракетой хуситов в Аденском заливе в пятницу. В тушении пожара помогли корабли Индии, США и Франции.
Весь экипаж на борту Marlin Luanda уже находится в безопасности, а пожар в грузовом баке был полностью потушен. В настоящее время судно направляется в безопасную гавань.
По данным Reuters, корабль ВМС США и другие суда оказывали помощь после того, как Marlin Luanda был подбит ракетой хуситов. А США и Великобритания нанесли авиаудары по их объектам в ответ на нападения на корабли в регионе Красного моря.
Оператор Marlin Luanda зарегистрирован как Oceonix Services Ltd в Великобритании. При этом Танкер эксплуатируется от имени Trafigura - многонациональной торговой компании.
Представитель хуситов заявил, что танкер был атакован, потому что принадлежит британской компании в ответ на “американо-британскую агрессию против” Йемена.
Йеменские боевики-хуситы, связанные с Ираном, с 19 ноября запускают волны взрывающихся беспилотников и ракет по судам в ответ на военные операции Израиля в Газе. В ответ коалиция США, Великобритании и других стран нанесла ряд ударов по объектам в Йемене.