Хуситы подорвали танкер с российской нефтью. Американцы помогли потушить

Опубликовано: 27.01.2024 17:05 , Обновлено: 27.01.2024

Судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов в пятницу подало сигнал бедствия и сообщило о пожаре и попадании ракеты, сообщило Центральное командование США. Только у субботу пожар удалось потушить. Судно везло российскую нафту (нефтепродукт), которая была приобретена в рамках соблюдения санкций и по цене ниже «потолка», сообщило BBC.

Экипаж в субботу, 27 января, потушил пожар на борту танкера Marlin Luanda после того, как судно было поражено противокорабельной ракетой хуситов в Аденском заливе в пятницу. В тушении пожара помогли корабли Индии, США и Франции.

Весь экипаж на борту Marlin Luanda уже находится в безопасности, а пожар в грузовом баке был полностью потушен. В настоящее время судно направляется в безопасную гавань.

По данным Reuters, корабль ВМС США и другие суда оказывали помощь после того, как Marlin Luanda был подбит ракетой хуситов. А США и Великобритания нанесли авиаудары по их объектам в ответ на нападения на корабли в регионе Красного моря.

Оператор Marlin Luanda зарегистрирован как Oceonix Services Ltd в Великобритании. При этом Танкер эксплуатируется от имени Trafigura - многонациональной торговой компании.

Представитель хуситов заявил, что танкер был атакован, потому что принадлежит британской компании в ответ на “американо-британскую агрессию против” Йемена.

Йеменские боевики-хуситы, связанные с Ираном, с 19 ноября запускают волны взрывающихся беспилотников и ракет по судам в ответ на военные операции Израиля в Газе. В ответ коалиция США, Великобритании и других стран нанесла ряд ударов по объектам в Йемене.