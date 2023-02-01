Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных мин

Опубликовано: 01.02.2023 08:26 , Обновлено: 01.02.2023

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Вооруженные силы Украины в использовании запрещенных противопехотных мин «лепесток» в Изюме Харьковской области и вокруг него, когда эти территории были заняты российскими войсками. Что ответил Киев?

«Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу», — приводят в докладе слова главы отдела видов вооружения организации Стива Гуса.

При этом он подчеркнул, что «российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия».

[info_b]«Лепесток» — это противопехотная мина ПФМ-1. Используется в том числе для дистанционного минирования местности. На траве почти неразличима, на земле — малозаметна. Ущерб от нее часто бывает не смертелен, но повредить автомобиль или нижние конечности она может.[/info_b]

В ответ Киев заявил, что ВСУ не применяют запрещенные противопехотные мины. При этом представитель Минобороны Украины заявил: «До окончания войны и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины никаких комментариев по поводу сообщений о применяемых Украиной видах оружия даваться не будет».

В свою очередь МИД Украины сказали, что соответствующие украинские учреждения должным образом проанализируют отчет, а также подчеркнули, что Украина в полной мере выполняет все взятые на себя международные обязательства.

[info_b]Украина присоединилась к Конвенции о запрещении противопехотных мин от 1997 года.[/info_b]