"Хезболла" заявила об атаке на военную базу в Тель-Авиве

Опубликовано: 13.11.2024 21:22 , Обновлено: 13.11.2024

Ливанская военизированная группировка «Хезболла» вечером 13 ноября заявила, что начала атаку беспилотниками по военной базе Хакирия в Тель-Авиве. Израильские военные пока не комментировали эту информацию.

Как передали репортеры агентства Reuters, никаких предупреждающих сирен и сообщений о каких-либо ударах в оживленном районе города не было. И спустя час после сообщения о начале атаки “Хезболла” никак не комментировала ее продолжение либо результаты.

Как написало Reuters, база Хакирия является военным центром в Тель-Авиве, там размещаются штаб-квартиры нескольких военных структур, в том числе израильский военный кабинет. Это оживленный район города, рядом находятся крупный торговый центр и железнодорожная станция.

Ранее Telegraf.news писал, что в конце октября «Хезболла» назначила своим новым руководителем 71-летнего Наима Касема. Он был заместителем убитого Израилем Хасана Насраллы больше 30 лет и является одним из самых узнаваемых лиц группировки.

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