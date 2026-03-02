«Хезболла» нанесла удар «мести за кровь Хаменеи». Израиль ответил обстрелом Ливана

Опубликовано: 02.03.2026 08:48 , Обновлено: 04.03.2026

Военизированная шиитская группировка "Хезболла" вступила в военный конфликт Израиля и США с Ираном. Ранним утром понедельника, 2 марта, боевики обстреляли ракетами и дронами город Хайфу и его окрестности на севере Израиля и получили волну ответных авиаударов.

По данным израильского издания The Times of Israel, в ночь на 2 марта с территории Ливана было выпущено не менее шести ракет. Согласно официальному заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), одну ракету удалось перехватить, остальные сбивать не стали - они упали на открытых участках местности. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате атаки пока не поступало.

Группировка “Хезболла” тут же взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. В официальном заявлении боевиков говорится, что эта атака стала их “местью за кровь Верховного лидера мусульман Али Хаменеи”. Террористическая группировка заявила, что целью атаки был объект противоракетной обороны, расположенный к югу от Хайфы.

Сама атака была осуществлена спустя несколько часов после того, как глава “Хезболлы” Наим Касем поклялся, что его группировка намерена дать ответ Израилю и США за удары по Ирану, несмотря на то, что действующее ливанское правительство намерено оставаться в стороне от конфликта, как это было во время предыдущей 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года.

Однако, судя по всему, призывам официального Бейрута боевики “Хезболлы” не внемли: нынешний ракетный обстрел стал первой атакой иранского прокси по Израилю с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном в ноябре 2024 года, достигнутого при посредничестве США.

В ответ на ракетные обстрелы ЦАХАЛ уже начал наносить удары по территории Ливана. По словам очевидцев, в Бейруте прогремело более десятка взрывов. Это стало самой интенсивной воздушной атакой по южным пригородам со времен войны между Израилем и Хезболлой в 2024 году.

Израильские военные заявляют, что бьют исключительно по объектам, связанным с шиитской группировкой. Отвечая на опасения ливанского правительства, что «Хезболла» втянет страну обратно в открытые боевые действия, Армия обороны Израиля заявила, что эта террористическая группировка «разрушает государство Ливан».