Хегсет объявил о начале «самых интенсивных» бомбардировок Ирана

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Опубликовано: 10.03.2026 15:46 , Обновлено: 10.03.2026

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн провели брифинг в Пентагоне, посвящённый американо-израильской войне против Ирана.

Министр обороны США заявил на пресс-конференции, что сегодняшний день станет «самым интенсивным днём ударов», и утверждал, что Иран «терпит сокрушительное поражение». Хегсет также заявил, что за последние 24 часа Иран выпустил наименьшее количество ракет.

Тем не менее министр обороны США признался, что операция «Эпическая ярость» «задевает его за живое», поскольку он сам пережил войну в Ираке. Он снова заявил, что иранцы «стремятся к ядерной бомбе», и президент США Дональд Трамп «никогда этого не допустит».

Хегсет утверждает, что муллы (иранское духовенство, обладающее властью) знают, что их армия «систематически ослабляется», и что Иран «остаётся один и терпит сокрушительное поражение».

В противоположность этому, по его словам, Америка «побеждает» и выполняет свои задачи по уничтожению его (иранских) ракет, его флота и «навсегда лишить Иран ядерного оружия».

«Мы не отступим, пока враг не будет полностью и окончательно разгромлен», — пообещал Хегсет.

Тем временем генерал армии США Кейн заявил, что американские войска могут передвигаться в регионе Ближнего Востока «относительно безнаказанно», но признал, что «риск всегда существует».

Кейн рассказал, что работа американских войск продолжается и что она «по-прежнему будет сложной». Хегсет добавил, что ни одна другая страна в мире не способна провести такую кампанию, которую сейчас проводят США.

Отвечая на вопрос о снижении военного потенциала Ирана, Хегсет утверждал, что есть убедительные доказательства снижения эффективности его баллистических ракет и беспилотников.

Дэн Кейн, в свою очередь, заявил, что американские военные добились «значительного прогресса» в ограничении ракетного потенциала Ирана. «Мы сосредоточены на уничтожении иранских ракет, беспилотников, военно-морских сил и промышленных баз», — сказал он на брифинге.

Генерал добавил, что американские войска уделяют одинаковое внимание как заводам по производству беспилотников (БПЛА), так и их пусковым установкам.

Комментируя нападения Ирана на соседние страны Персидского залива, глава Пентагона Пит Хегсет заявил: «Большая ошибка иранского режима — атаковать своих соседей сразу же… безрассудно размахивая руками».

По его мнению, это продемонстрировало просчёт иранских властей, которые подталкивают другие страны к поддержке военной кампании США.