Хегсет о войне в Иране: "Россия не играет существенной роли"

Опубликовано: 04.03.2026 17:56 , Обновлено: 04.03.2026

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, выступая на пресс-конференции в Пентагоне, что у него нет никакого послания для России и Китая, которые имеют давние дипломатические и торговые связи с Ираном.

“Они здесь не играют существенной роли, и наша проблема не с ними», — сказал Пит Хегсет, добавив, что США сосредоточены исключительно на прекращении того, что он назвал “ядерными амбициями Ирана”.

Что ещё сказал Хегсет:

Американские и израильские силы рассчитывают установить «полный контроль над иранским воздушным пространством» в течение нескольких дней, менее чем через неделю после начала войны. Он добавил, что «прибывают новые силы».

США стояли за потоплением иранской подводной лодки в Индийском океане.

США и Израиль только начинают свои атаки на Иран, и Вашингтон будет использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.

Несмотря на то, что США атаковали Иран во время переговоров, Хегсет обвинил Иран в «недобросовестных переговорах», «планируя и готовя» атаку, не предоставив никаких доказательств.

Что касается России, то власти этой страны заявили о нарушении международных норм после нападения США и Израиля на Иран. Однако никаких действий, кроме слов об озабоченности, Москва не предприняла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что «Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряженности».

На вопрос же, доверяют ли теперь в Москве Вашингтону, Дмитрий Песков сказал: «У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры. Мы, безусловно, сохраняем открытость к этим переговорам. <…> Но доверяем мы в первую очередь только себе, и именно мы отстаиваем наши собственные интересы. И этим мы будем руководствоваться дальше».