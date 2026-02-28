Хаменеи ранен, министры убиты? В Израиле объявили о первых "успехах" атаки на Иран

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 28.02.2026 17:22 , Обновлено: 04.03.2026

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потерял связь с чиновниками, и нет никакой уверенности в его дальнейшей судьбе, сообщили израильские официальные лица изданию Walla в субботу днем. Иранские чиновники пообещали вскоре опубликовать запись разговора Хаменеи после израильских ударов по его резиденции в Тегеране, сообщает The Jerusalem Post.

По предварительной оценке израильских властей, Хаменеи получил ранения в результате одного из ударов, сообщает издание. Однако официального подтверждения от израильских, американских или иранских источников пока не было.

Тем временем, компания Airbus опубликовала спутниковое изображение, демонстрирующее повреждения резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране:

Также в Израиле пока неофициально сообщают, что министр обороны Ирана Амир Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур были убиты. Об этом утверждают два источника, знакомых с израильскими военными операциями, и один региональный источник, передает The Jerusalem Post.

В Иране отрицают смерть верховных властей

Удары были нанесены в ходе атаки Израиля и США на Иран, при этом иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране, Куме, Исфахане, Керманшахе и Карадже.

В свою очередь, правительство Ирана утверждает, что, несмотря на очень мощную атаку, ситуация находится под контролем. Они заверяют граждан, что те могут свободно передвигаться, перемещаясь из города в город в более безопасные места. Они говорят, что приняты все необходимые меры и нет необходимости паниковать.

Тегеран заявляет о провале атаки и что руководство страны уцелело, передает Al-Jazeera. Военно-политическое руководство Ирана не пострадало после ударов в США и Израиля, прямо заявил глава МИД страны. При этом он допустил потерю “одного-двух командиров”.

В интервью телеканалу NBC News Аббас Арагчи заявил, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи жив, «насколько мне известно».

Впрочем, пока иранское телевидение не покажет живого аятоллу, слухи о его смерти курсировать не перестанут.