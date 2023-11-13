ХАМАС потерял контроль над сектором Газа - Галлант

Опубликовано: 13.11.2023 21:31 , Обновлено: 26.02.2025

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил в понедельник, 13 ноября, что ХАМАС потерял контроль над всей Газой. По его словам, террористы бегут в южную часть сектора Газа, в то время как мирные жители грабят их пустые базы.

“У ХАМАСа нет силы, способной остановить ЦАХАЛ, - утверждает Галлант. - ХАМАС потерял контроль над Газой. Террористы бегут на юг, мирные жители грабят базы ХАМАСА. Они не верят правительству”.

Галлант добавил, что в последние дни ЦАХАЛ активизировал операции, нацеленные на туннели ХАМАСа, добавив, что террористы либо будут уничтожены, либо безоговорочно сдадутся. Третьего варианта не будет.

“Каждый день мы ликвидируем все больше командиров ХАМАС, десятки, а иногда и сотни террористов, и армия действует в самом центре города Газа”, - похвалился Галлант.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник солдатам учебного батальона израильской армии, что нынешняя война Израиля с ХАМАСОМ в Газе будет “войной до конца”, а не очередным раундом боевых действий.

Нетаньяху встретился с солдатами пехотного батальона “Каракал” Армии обороны Израиля недалеко от границы с Газой и сказал им, что “если мы не прикончим их [ХАМАС], они вернутся”.

Он высоко оценил действия солдат во время резни ХАМАСа 7 октября, сказав: “То, что вы сделали здесь – вы определили направление битвы – [было] необычным достижением, поистине потрясающим… Повернуть борьбу вспять из наихудшей возможной ситуации значит очень многое”, - заявил Нетаньяху.