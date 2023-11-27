ХАМАС и Израиль продлили перемирие. На каких условиях?

Опубликовано: 27.11.2023 21:50 , Обновлено: 27.11.2023

Представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль Ансари объявил, что достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа между Израилем и террористами ХАМАСа еще на два дня. Стороны согласились продолжить обмен заложников на заключённых в тюрьмах.

Ранее стало известно, что ХАМАС добивался продления на четыре дня, в то время как Израиль хотел продления на день.

Ранее израильский чиновник подтвердил позицию Израиля о том, что он согласится на дополнительный день перемирия для освобождения ещё одной группы из 10 заложников. В обмен каждый раз будет освобождаться в три раза больше палестинских заключенных. Перемирие составит до пяти дней, добавил чиновник.

Катар заявил, что ХАМАСу необходимо найти десятки заложников, чтобы продлить перемирие. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани заявил, что по меньшей мере 40 женщин и детей были угнаны террористами в Газе, но их удерживают другие палестинские террористические группировки.

“Если они найдут женщин и детей, срок будет продлен, - сказал он в интервью Financial Times. - У нас пока нет никакой четкой информации о том, скольких они могут найти, потому что … одна из целей [паузы] заключается в том, что у них будет время для поиска остальных пропавших людей”.

ХАМАС, в свою очередь, заявил, что получил список имен палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, которые должны быть освобождены 27 ноября. В список входят три женщины-заключенные и 30 несовершеннолетних, говорится в сообщении.

А министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что когда боевые действия возобновятся после прекращения огня, “они будут масштабнее и будут проходить по всему сектору Газа”.

Галлант встретился с солдатами, которые сражались в секторе, но получили отпуск. “Куда бы я ни пошел, я слышу: ”Позвольте нам завершить миссию, мы будем идти до конца, - заявил министр. - Мы не остановимся, пока не закончим”.