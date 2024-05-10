Хакеры «взломали» телетрансляции в День Победы в России, Украине и Латвии. Что показали зрителям?

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Опубликовано: 10.05.2024 10:12 , Обновлено: 10.05.2024

Сразу несколько хакерских атак на телевизионные компании зафиксировали 9 мая в России, Украине и Латвии. Так, в одном из регионов России трансляцию парада Победы на Красной площади прервали кадры антивоенной пропаганды, а в Латвии и Украине, наоборот, зрители некоторых кабельных каналов неожиданно увидели на экранах кадры с парада в Москве.

Так, по данным гостелерадиокаомпании Башкортостана, неизвестные взломали трансляцию регионального телеканала “Уфанет” и пустили в эфир “провокационные лозунги”, “призывы к незаконной деятельности” и вместо парада Победы показали “кадры маршей националистических группировок”. В пресс-службе телеканала сообщили, что по факту “подмены сигнала телеканалов” уже обратились в Роскомнадзор.

Российское издание “Вёрстка”, в свою очередь, сообщило, что аналогичные атаки были зафиксированы и в других российских регионах, в частности, в Оренбургской области.

Тем временем в Одесской области Украины и в латвийской Риге в эфир неизвестные хакеры пустили в эфир кадры парада Победы в Москве. По данным издания TVnet, в Латвии атаке подвергся местный оператор связи Balticom. Отключить трансляцию удалось лишь спустя 8 минут, поэтому местным жителям удалось зафиксировать на видео, что именно показывали в этот момент по латвийскому телевидению.

Праздничный парад в Москве по воле хакеров пришлось увидеть и зрителям многих украинских кабельных каналов, например, в Одесской области. Местные жители также не преминули возможностью поделиться этими кадрами в интернете.

По данным украинского издания “Страна”, на одном из местных телеканалом хакеры также пустили в эфир бегущую строку с антиамериканскими и пророссийскими лозунги на русском и украинском языках. Расследованием данных фактов уже занимаются специалисты Национального совета по вопросам радиовещания и телевидения Украины.