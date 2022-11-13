Гутерриш назвал условия мира в Украине, которые поддерживает ООН

Опубликовано: 13.11.2022 11:25 , Обновлено: 13.11.2022

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил на пресс-конференция в столице Камбоджи Пномпене в субботу, где проходит саммит АСЕАН.

Гутерриш подчеркнул четкую позицию ООН по Украине. По его словам, российское вторжение было нарушением Устава ООН и нарушением территориальной целостности страны. А мир в стране может быть установлен только на основании Устава ООН.

Генсеку ООН заявил, что очень важно создать условия для постепенного восстановления диалога, который приведет к будущему, в котором будет царить мир, добавив, что “не какой-нибудь мир - мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве”.