Губернатор Белгородской области РФ признал "катастрофу". Что с электричеством в регионе

Опубликовано: 12.01.2026 19:42 , Обновлено: 12.01.2026

В Белгородской области России, по которой недавно ударили ВСУ, продолжается четвёртый день без света и тепла. Так, в понедельник в регионе закрылась часть торговых центров и ограничена работа предприятий из-за дефицита электричества. А в 23-тысячном городе Строитель отключили лифты для экономии.

«Информация про завтра… будет завтра. Такие нынче времена», — написала администрация торгового центра в Белгороде «Сити Молл».

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию «катастрофической» и признал, что восстановить энергосистему в полном объёме уже не удастся. К перебоям со светом, теплом и водой нужно готовиться всем жителям региона, пообещал он.

«Ситуация крайне тяжелая, потери энергетических мощностей практически катастрофичны на сегодняшний день. Во всех направлениях те меры, которые мы принимаем, они колоссальные. Сегодня это касается абсолютно всех», — добавил он.

При этом глава региона дал распоряжение чиновникам отслеживать недовольство местных жителей в интернете и применять к ним меры за попытки «разжечь недовольство» и создать социальную напряжённость в текущей сложной обстановке.

На заседании администрации области Гладков сообщил, что после атаки для возобновления подачи энергии были задействованы ресурсы населения, частных фирм, федеральных властей, госрезерва (государственного резерва) и 25 других регионов.

Тем не менее, судя по сообщениям в комментариях под постами губернатора в соцсетях (социальных сетях), властям Белгородской области удалось вернуть свет и воду в дома большинства пострадавших жителей.

Фактически жалобы идут из двух локаций:

23-тысячного города Строитель (жители сообщали о повсеместном отключении лифтов);

4-го, 5-го Индустриальных переулков Белгорода (отключение воды из-за коммунальной аварии).

Возможно, дать электричество в дома удалось за счёт промышленных и торговых объектов. По данным белгородского издания «Пепел», власти из-за снижения напряжения ввели ограничения для более чем 60 промышленных предприятий, позволив пользоваться электроэнергией лишь ночью.

Что ждёт белгородцев

Гладков предупредил, что полного восстановления ждать быстро не стоит.

«Даже несмотря на эту огромную помощь, 100-процентно проблему мы решить не в состоянии. Огромное потребление нашими заводами, ГОКами (горно-обогатительными комбинатами) и населением и огромные разрушения будут всё равно приводить к ограничениям или к полной потере как тепла, так и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения. Данная проблема может охватить полностью Белгородскую область — а это полтора миллиона человек, все 22 муниципальных образования. Здесь уже все понимают, что в стороне никто не окажется», — заявил губернатор.

Он также предупредил, что жителям области следует самостоятельно покупать электрогенераторы, а тех, кто не сможет, будут «вывозить в пункты временного размещения, в пункты, где будет тепло».

«Мы генераторы с вами установили в социальные объекты: детсады, школы, на котельные, там, где есть возможность восстановить тепло», — заявил он.

Напомним, что 9 января ВСУ (Вооружённые силы Украины) ударили по территории Белгородской области, в том числе по нескольким энергообъектам, что и привело к отключению света и тепла у полумиллиона жителей, а также воды — у 200 тысяч человек.

Таким образом, жители прифронтового российского региона оказались в ситуации, в которой многие украинцы живут уже несколько лет. ВС РФ (Вооружённые силы Российской Федерации) наносят удары по украинской энергетике с 2022 года.

На данный момент во многих областях Украины введены графики отключения электричества, но и они не соблюдаются, приводя к экстренным отключениям после обстрелов.