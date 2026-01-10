Губернатор Белгородской области РФ посоветовал жителям самим добывать электричество

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Опубликовано: 10.01.2026 18:46 , Обновлено: 11.01.2026

Сотни тысяч жителей российского Белгорода второй день живут без воды, света, а ещё и обогрева. О проблемах с водоснабжением 9 января заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Они были связаны с последствиями обстрелов города и окрестностей.

Представители местного Водоканала сообщили, что началось наполнение резервуаров и давление для подачи воды вернётся в течение нескольких часов. Местные жители утверждают, что в частных домах нет воды даже при наличии генераторов и котлов.

Позднее стало известно, что власти Белгородской области РФ так и не смогли вернуть свет, воду и тепло, как обещали накануне после ракетного удара ВСУ (Вооружённых сил Украины). Всего без электричества, отопления и водоснабжения уже вторые сутки остаются до трети жителей региона.

Теперь же в последних заявлениях губернатор российской области заявил, что жители должны сами обеспечить себя светом.

Напомним, что во время атаки в ночь с 8 на 9 января ВСУ нанесли удары по объектам электроэнергетики Белгорода, после чего в городе пропал свет. По данным канала «Досье шпиона», в результате атаки украинской РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS пожары возникли на ТЭЦ «Луч» и ТЭЦ «Белгородская», а также на подстанции «Белгород».

После атаки без электричества остались 556 тысяч человек в шести муниципалитетах региона, без тепла — почти столько же, ещё 200 тысяч человек лишились воды, сообщил сразу после атаки Гладков. Он назвал ситуацию «крайне сложной», заверив, что власти пытаются перевести жителей на резервную генерацию.

Днём в пятницу Гладков пообещал, что «до конца дня вся эта проблема разрешится». Его слова подтвердил областной оперштаб, пообещавший в комментариях на странице губернатора вернуть свет и тепло до 18:00 пятницы.

Но сдержать обещание власти так не смогли. О возобновлении подачи воды в систему на севере Белгорода «Водоканал Белгородской области» сообщил только около 11:30, после чего учреждение объявило об отключении воды в одном из районов Белгорода и ряде сёл, а также электричества на объекте водоснабжения в Шебекино.

Сам губернатор утром в субботу опубликовал заявление о продолжении ремонтных работ. Из публикации непонятно, где власти смогли возобновить подачу света и воды, а где ещё нет. При этом глава региона дал понять, что полноценное восстановление электроснабжения — небыстрый процесс.

«Ни одна резервная генерация не способна заменить в полном объёме выпадающее поступление электроэнергии в промышленные предприятия и жилой фонд», — написал Гладков.

Таким образом, по мнению российского губернатора, жители сами должны обеспечивать себя светом: