Губернатор Бали призвал на 100 лет запретить массовый туризм из-за российских туристов

Опубликовано: 05.05.2023 13:33 , Обновлено: 05.05.2023

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер заявил 5 мая о том, что хочет ограничить поток туристов. Для чего предложил свою программу развития региона «100 лет развития на Бали».

По его словам, к такой идее его подтолкнула ситуация, когда властями Бали только с 1 января 2023 года пришлось депортировать 101 туриста, большинство из которых россияне, сообщило издание detikNews.

“Ну, сейчас новое явление, количество туристов, которые пакостит, не организованно, в основном из России. И то, что появляется, мы не можем просто так остановить», — сказал Костер в отеле Trans Resort Bali.

«Мы ограничим количество туристов, внедрив систему квот. Иностранцы должны будут зарегистрироваться за год до запланированного визита на Бали и ждать своей очереди на въезд», — предложил Ваян Костер, но уточнив, что окончательное решение еще не принято.

“Из России количество туристов примерно сейчас составляет на Бали около 50 тысяч, но самых провинившихся 27 человек депортировали, остальные проступки невелики. Что ж, это не может решаться в каждом отдельном случае, поэтому я хочу установить политику, которая бы была предусмотрена региональными правилами провинции Бали”, - сказал он.