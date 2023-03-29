"Громко!" - Мэр сообщил об ударе ВСУ по Мелитополю

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Опубликовано: 29.03.2023 08:41 , Обновлено: 29.03.2023

В оккупированном российскими войсками Мелитополе утром 29 марта прогремела серия взрывов, которые были слышны в разных районах. Об этом рассказал мэр украинского города Иван Фёдоров.

“Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба”, – написал Иван Фёдоров в своем телеграм-канале и опубликовал видео, на котором слышны взрывы.

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Он также сообщил о том, что со стороны подстанции локомотивного депо идет густой дым, а в ряде районов города после взрывов пропало электричество.

Между тем, в российских СМИ сообщают о том, что утренние взрывы в локомотивном депо Мелитополя - результат обстрела города украинскими вооруженными силами. Так, агентство “Интерфакс” со ссылкой на экстренные службы Запорожской области сообщило о повреждении нескольких объектов городской энергосистемы, из-за чего часть города была обесточена.

По предварительным данным, обошлось без жертв, однако есть разрушения зданий. В Генштабе ВСУ пока утренний удар по Мелитополю не комментировали.

Между тем, днем ранее Иван Фёдоров сообщил о взрыве у казарм российских военных в городе и опубликовал фотографии с места происшествия: