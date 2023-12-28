Гражданское судно подорвалось на мине в Черном море

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Опубликовано: 28.12.2023 11:56 , Обновлено: 28.12.2023

Силы обороны Юга ВСУ сообщили, что 28 декабря в Черном море подорвалось на мине гражданское грузовое судно, следовавшее под флагом Панамы в один из дунайских портов на загрузку зерном.

В ВСУ утверждают, что мина была российской, но доказательств этому не привели. В результате взрыва грузовое судно потеряло управление, а на верхней палубе возник пожар. Чтобы избежать затопления, капитан зафиксировал его на мели.

К кораблю поспешили на помощь катера морской охраны и поисково-спасательной службы, которые повезли медиков. Те обнаружили на борту пострадавшего суда двух раненых моряков.

К судну также направили буксиры для снятия с мели и доставки в порт.