Опубликовано: 11.03.2025 12:41 , Обновлено: 11.03.2025

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о ведущихся переговорах по вопросу возвращения в страну бывшего президента Курманбека Бакиева, а также экс-премьера Сапара Исакова. Об этом глава республики сообщил в интервью агентству «Кабар», комментируя слухи о якобы прибытии в Бишкек Максима Бакиева — сына бывшего президента.

Жапаров подчеркнул, что Максим и Жаныш Бакиевы приговорены к пожизненному заключению и в случае возвращения немедленно будут арестованы. «Поэтому в их выдаче было категорически отказано. Ведь мы не можем не посадить их в тюрьму», — пояснил он.

[info_b] Курманбек Бакиев — президент Кыргызстана с 2005 по 2010 год. Свергнут в результате Апрельской революции 2010 года. Бежал из страны, в настоящее время проживает в Беларуси. Заочно приговорён к 30 годам лишения свободы по ряду обвинений, включая соучастие в организации убийств во время апрельских событий.

Максим Бакиев (младший сын) возглавлял Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ), которое, по версии нынешних властей, контролировало ключевые финансовые потоки и экономические проекты страны.

Жаныш Бакиев (брат) руководил Службой государственной охраны, обеспечивавшей безопасность президента и высших должностных лиц.[/info_b]

Что касается Курманбека Бакиева, то, по словам президента Кыргызстана, переговоры о нём продолжаются. «Нам говорят: „Если не посадите, то готовы его передать“», — сказал Жапаров, отметив, что аналогичное условие выдвигается и по Сапару Исакову. «Мы думаем над этим», — добавил президент.

Он пояснил, что в случае возвращения Бакиева и Исакова, власти могли бы допросить их по ряду резонансных дел, в частности, о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции исторического музея. «Ведь главное, чтобы рассказал, кто и сколько средств получил. Возврат этих денег в госбюджет — это уже задача правоохранительных органов», — подчеркнул Жапаров.

[info_b] «Дело ТЭЦ» — крупный коррупционный скандал, связанный с модернизацией ТЭЦ Бишкека в 2014 году. По версии следствия, при реализации проекта были допущены многомиллионные хищения. По делу проходили бывший премьер-министр Сапар Исаков и ряд других высокопоставленных чиновников. В 2019 году Исакова приговорили к 15 годам лишения свободы, но дело было отправлено на пересмотр. 2 февраля 2024 года на ТЭЦ произошёл взрыв из-за, по предварительным данным, скопления угольной пыли или газов. Возбуждено уголовное дело, признаков теракта следствие не выявило.[/info_b]

Также, по его словам, важно было бы выслушать Бакиева как «вторую сторону» по событиям апреля и июня 2010 года.

[info_b] События апреля 2010 года — массовые протесты и беспорядки в Кыргызстане, приведшие к свержению президента Курманбека Бакиева. Основная причина — недовольство правлением Бакиева, коррупцией и ухудшением социально-экономической ситуации. В ходе столкновений протестующих с силовиками в Бишкеке погибли 87 человек, свыше тысячи ранены.

События июня 2010 года — межэтнические столкновения между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана (в городах Ош и Джалал-Абад). По официальным данным, погибли 446 человек, около 2 тысяч получили ранения, десятки зданий были разрушены. По неофициальным данным, в первые дни погибло около 800 человек, СМИ сообщали о более 2 тысяч погибших.[/info_b]

Слухи о приезде Максима Бакиева Жапаров связал с утечкой информации о ведущихся переговорах. «Как было бы хорошо, если бы он действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет», — заверил президент.

Белорусские власти не сообщали о каких-либо переговорах с кыргызской стороной и не комментировали эти заявления президента Кыргызстана.

Напомним, разговоры об экстрадиции Беларусью Курманбека Бакиева в Кыргызстан ведутся с 2010 года. В 2019 году пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщала об их встрече.