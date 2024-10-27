"Государственный переворот" - Власти и оппозиция объявили о победе на выборах в Грузии

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Опубликовано: 27.10.2024 07:46 , Обновлено: 27.10.2024

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила в субботу вечером, что после подсчета голосов 97% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) победила на парламентских выборах.

[obnovleno_b]По данным ЦИК Грузии, после подсчёта 97,01% бюллетеней правящая «Грузинская мечта» набрала 54,2% голосов.

Четыре оппозиционных блока в сумме набрали 37,33% голосов:

“Коалиция перемен” – 10,81%,

“Единство – Национальное движение” – 10,07% (партия Саакашвили),

“Сильная Грузия” – 8,72%,

“За Грузию” – 7,73%. [/obnovleno_b]

Ранее глава Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили объявил после подсчёта 70,91% голосов, что оппозиционные партии получили такие результаты: “Коалиция перемен” - 11,2%, блок “Единство” - 9,83%, “Сильная Грузия” - 9,02%. Партия «За Грузию» получила 8,23%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный избирательный барьер.

Как только голосование закончилось, два экзит-полла, проведенные Edison и HarrisX для оппозиционных телеканалов, дали “Грузинской мечте” 40,9% и 42% голосов, а общее количество голосов четырех оппозиционных блоков превысила 51,9% и 48% соответственно. А вот экзит-полл, проведенный провластным телеканалом “Имеди” дал “Грузинской мечте” 56% голосов.

Два оппозиционных блока уже заявили, что не признают официальные результаты выборов. Там уверены в победе оппозиции. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также написала в X, что победили именно противники грузинского миллиардера Иванишвили, который взял курс на сближение с Россией.

“Европейская Грузия побеждает с 52 процентами, несмотря на попытки фальсификации результатов и без учета (учета) голосов диаспоры”, - написала она на сайте X.

С президентом согласились лидеры оппозиционных партий, выступающих за ЕС. Так, глава Национального движения “Единство” Тина Бокучава заявила, что “несмотря на насилие, Европа и грузинский народ победили”. “Победила не какая-то конкретная партия, а европейское будущее страны, победила оппозиция, а ГМ проиграла, - уточнила Бокучава. - Время Иванишвили закончилось… На этих выборах грузинский народ проголосовал за коалиционное правительство”.

Однако правящая партия «Грузинская мечта» утверждает, что официальные результаты дадут ей 90 из 150 мест в парламенте. Сразу после закрытия избирательных участков лидер «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили объявил о победе своей партии, и возле штаб-квартиры партии в воздух был запущен фейерверк.

Государственный переворот?

Лидеры оппозиционного «Единого национального движения» и «Коалиции перемен» поздно вечером в субботу заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Грузии, объявленные Центральной избирательной комиссией.

Лидер “Коалиции за перемены” Николоз Гварамия и вовсе обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в «государственном перевороте».

Лидер блока “Сильная Грузия” Мамука Хазарадзе поздравил нацию “с поражением российского правительства в Грузии”, но призвал наблюдателей коалиции на избирательных участках “защищать голоса избирателей до конца, до последней минуты”.

“Сегодня в грузинском обществе закончился период застоя, - отметил он. - В Грузии начинается новый период, новая жизнь, которая направлена на свободу, демократию и восстановление страны”.

[inf]Выборы парламент Грузии прошли на 3000 участков в Грузии и за рубежом. Право голоса имели около 3,5 миллионов человек, в том числе около 96 000 проживающих за рубежом.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 8 часам вечера на выборах проголосовали 2 060 412 избирателей, что составляет 58,94% от общего числа.

За парламентскими выборами в Грузии следили 102 местные организации и 64 международные организации. Для освещения голосования были аккредитованы 98 СМИ. В выборах приняли участие 18 партий.

Это были первые выборы в Грузии, на которых голосование было преимущественно в электронном виде. Избиратели голосовали на участках с помощью электронных устройств, которые сразу же проверяют и подсчитывают голоса. Они были установлены на участках, на которых могли проголосовать 90% избирателей. А вот в отдаленных и зарубежных избирательных округах голосование проходило традиционно.[/inf]

Для большинства грузин выборы стали своеобразным референдумом о будущем своей страны и выбором между Западом и сближением с Россией. Им предшествовали месяцы усиливающегося давления со стороны правящей “Грузинской мечты” на оппозицию.

Действия правительства вкупе с антизападной пропагандой привели к тому, что Европейский союз даже приостановил процесс вступления Грузии в ЕС.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 октября обратилась к МВД с требованием убрать от избирательных участков “агрессивные группы” после драк в Тбилиси. Напомним, в субботу в стране проходят парламентские выборы. На одном из участков уже аннулировали результаты из-за вброса бюллетеней.

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