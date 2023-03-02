Госсекретарь США Блинкен впервые за год поговорил с Лавровым

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Опубликовано: 02.03.2023 16:10 , Обновлено: 02.03.2023

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта поговорили на заседании G20 в Нью-Дели. В последний раз они беседовали в январе 2022 года. Тем временем в МИД РФ заявили, что «переговоров не было».

По словам представителя Госдепартамента США, политики «говорили менее 10 минут».

Как пишет The Guardian, «Блинкен повторил Лаврову, что Вашингтон готов поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется».

Госсекретарь США также призвал Москву отменить свое решение о приостановке участия в ядерном договоре СНВ и освободить задержанного гражданина США Пола Уилана.

СМИ отметили, что это их первая личная беседа один на один после вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года. Ранее Блинкен и Лавров присутствовали на нескольких встречах вместе за последний год, но не разговаривали друг с другом.

Assosiated Press опубликовал такую фотографию с заседания G20:

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что «Блинкен попросил связаться с Лавровым». По ее словам, «на ходу, в рамках второго заседания [G20], Сергей Викторович [Лавров] пообщался», но «никаких переговоров, встреч и т.д не было».