Госдума одобрила запрет иностранных слов в России

Опубликовано: 16.02.2023 17:12 , Обновлено: 16.02.2023

Госдума России 16 февраля приняла в третьем чтении законопроект «о защите русского языка», в котором, среди прочего, прописан запрет на использование иностранных слов, которым есть аналоги в русском языке.

Согласно документу, при использовании русского языка как государственного «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка».

Также в законопроекте прописан запрет на использование иностранных слов, кроме тех, что не имеют «общеупотребительных аналогов в русском языке» и тех, которые есть «в нормативных словарях».

[info_b]По законодательству РФ, к сферам использования русского языка как государственного относятся деятельность федеральных органов, органов субъектов и местного самоуправления, деятельность организаций, подготовка и проведение выборов и референдумов, судо- и делопроизводство.

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Таким образом, возможно, что официальные лица больше не смогут употреблять слова «фейк», «демилитаризация», «денацификация», «инаугурация», «геймер», «кешбэк», «дедлайн», «эйчар» и многие другие.

А еще каждый законопроект должен будет проходить лингвистическую экспертизу для проверки соблюдения норм и правил русского языка.