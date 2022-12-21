Госдеп США распорядился выдать Украине вооружения со складов Пентагона

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Опубликовано: 21.12.2022 20:34 , Обновлено: 04.07.2024

США объявили, что выделяют Украине сразу два транша помощи. Первый - вооружение на 1 млрд. долларов прямо со складов Пентагона. Плюс к нему - военную помощь на сумму 850 млн долларов, куда войдёт и комплекс Patriot.

В Белом доме заявили о выделении помощи в момент, как Владимир Зеленский прибыл в США, но ещё не встретился с президентом Джо Байденом. Из всей военной помощи США в новом пакете выделяют две важные составляющие.

Во-первых, система ПВО Patriot, являющаяся золотым стандартом ЗРК в странах НАТО. Во-вторых, оборудование, способное превращать почти любую неуправляемую бомбу в высокоточный снаряд, способный наводиться на цель в радиусе более 20 километров после сброса с самолёта.

[info_b] Полный список вооружений в пакете:

одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ним;

ракеты для HIMARS;

500 корректируемых артиллерийских боеприпасов Excalibur;

10 120-мм миномётов и 10,000 мин;

10 82-мм миномётов;

10 60-мм миномётов;

37 бронеавтомобилей Cougar;

120 внедорожников HMMWV;

6 бронированных грузовиков;

противорадиолокационные ракеты HARM;

системы конвертации высокоточных авиационных боеприпасов (JDAM);

более 2 700 гранатомётов и стрелкового оружия;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения и другую оптику;

системы связи;

средства индивидуальной бронезащиты;

45 000 152-мм артиллерийских снарядов;

20 000 122-мм снарядов;

50 000 122-мм реактивных снарядов для РСЗО «Град»;

100 000 125-мм танковых боеприпасов.

другое имущество и услуги.

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“В соответствии с делегированием полномочий от президента, сегодня я санкционирую нашу двадцать восьмую поставку американского вооружения и техники для Украины с августа 2021 года. Помощь на 1 миллиард долларов даст Украине расширенные возможности противовоздушной обороны и нанесения высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которые Украина так эффективно использует для самозащиты на поле боя”, - объявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

“Министерство обороны также объявит сегодня о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере 850 миллионов долларов в рамках своей инициативы по содействию безопасности Украины. Это приведет к тому, что общая военная помощь США Украине достигнет беспрецедентного уровня в 21,9 миллиарда долларов с начала работы Администрации”, - похвалился Энтони Блинкен.

Демократы и республиканцы объединились вокруг Украины

Помощь Украине встретила поддержку обеих ведущих партий США - демократов и республиканцев. Лидер фракции Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнел пообещал поддерживать любую помощь Украине в войне с Россией.

“Причина, по которой большинство американцев из обеих политических партий и большинство обеих фракций Конгресса поддерживают продолжение помощи Украине, не имеет отношения к вдохновляющим речам или филантропии. Народ Украины невиновен и он заслуживает нашей помощи. Президент Зеленский - вдохновляющий лидер. Но основная причина, по которой мы помогаем Украине разбить и победить захватчиков - практична. Это просто интересы США”, – заявил Макконнел. Таким образом он поставил точку в дискуссиях о том, должны ли республиканцы перестать помогать Украине и направить средства на помощь американцам внутри США.