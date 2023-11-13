В РФ опубликовали сообщения о внезапной "перегруппировке" российских войск, а затем удалили. Что это значит?

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Опубликовано: 13.11.2023 11:21 , Обновлено: 04.07.2024

Российские агенства ТАСС и РИА "Новости" сообщили со ссылкой на министерство обороны России о внезапной переброске группировки войск «Днепр» на «более выгодные позиции» к востоку от реки Днепр.

Конкретные детали в российском оборонном ведомстве не раскрыли. Масштабы операции также пока не были оглашены, кроме того что маневр “высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях”. Однако уже буквально через считанные минуты после публикации российские агенства удалили сообщения.

«Новость “Командование группировки Днепр приняло решение на перегруппировку войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра” АННУЛИРУЕТСЯ как выпущенная ошибочно. Мы приносим извинения своим подписчикам и читателям», — сообщается в телеграм-канале ТАСС.

Обновлено «Рассылка ложного сообщения о „перегруппировке“ войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — заявили в российском Минобороны изданию РБК.

В российских СМИ термин «перегруппировка войск» вызвал неоднозначную реакцию, так как год назад так назвали масштабное отступление российских войск из Херсона. “Более выгодными” позициями тогда назвали как раз те, где сейчас находятся подразделения группировки “Днепр” ВС РФ.

В последние месяцы украинцы нарастили давление на левый берег Днепра в Херсонской области. Они смогли устроить там несколько плацдармов и даже перебросить туда тяжёлую технику.

Ранее Телеграф сообщил, что Владимир Зеленский 8 ноября заявил, что до конца года ВСУ попытаются добиться значимых успехов. Такое обещание он дал во время выступления на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

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