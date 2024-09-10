Горящие многоэтажки, закрытые аэропорты и перекрытые трассы. Подмосковье атаковали десятки беспилотников

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Опубликовано: 10.09.2024 08:39 , Обновлено: 10.09.2024

В ночь с 9 на 10 сентября в России произошла одна из самых массированных атак беспилотников. За ночь российские ПВО сбили десятки дронов в Московской, Брянской, Калужской, Курской и Липецкой областях, одна, некоторые из них достигли целей. Так, один из дронов в подмосковном Раменском врезался в жилую многоэтажку, спровоцировав пожар. Сообщается о трёх пострадавших и погибшей 46-летней женщине.

Согласно последней информации, озвученной губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, в общей сложности минувшей ночью силами ПВО были сбили 14 беспилотников в таких городских округах, как Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В результате пострадали несколько жилых многоэтажек, из-за чего как минимум 43 человека пришлось разместить в пунктах временного проживания.

Изначально сообщалось также о гибели 9-летнего ребенка в одной из многоэтажек, в которые врезались в дроны. Однако позднее Воробьёв эту информацию опроверг, уточнив, что в списках погибших на данный момент числится только одна женщина.

























Момент попадания дрона в многоэтажку в Раменском сняли на видео жители соседних домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десятках сбитых беспилотников, не уточняя информацию о пострадавших и повреждениях на земле. По его информации, два дрона были сбиты городском округе Домодедово. Очевидцы сообщили, что из-за упавших на дорогу обломков сбитых беспилотников временно перекрыли движение по Каширскому шоссе.

Обломки беспилотника упали на Каширское шоссе в районе Домодедово. Об этом сообщили очевидцы.

Обломки сбитого дрона на Каширском шоссе

Тем временем московский аэропорт “Домодедово” закрыли на какое-то время. Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолёты из-за повышенных рисков ввиду массированной атаки дронов на Москву и Московскую область. По информации РИА “Новости”, которое сослалось на представителя аэропорта, к утру на запасные аэродромы Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга были перенаправлены 13 рейсов.

В другом подмосковном аэропорту Жуковский упал сбитый беспилотник, что подтвердил мэр Собянин. Очевидцы опубликовали в Сети кадры густого дыма и пожара, вспыхнувшего на месте падения.

В аэропорту Казани также утром объявляло план “Ковер”, который обычно вводят в случае угрозы атаки беспилотников. Сообщается, что уже задержали несколько рейсов на вылет и на прилет.

Атаке беспилотников минувшей ночью подверглись и другие российские регионы. Исходя из официальной информации, озвученной в Министерстве обороны России, силами ПВО были уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолетного типа:

72 дрона над Брянской областью,

20 дронов над Московской областью,

14 дронов над Курской областью,

13 дронов над Тульской областью,

8 дронов над Белгородской областью,

7 дронов над Калужской областью,

5 дронов над Воронежской областбю,

4 дронов над Липецкой областью,

1 дрон над Орловской областью.

Украинская сторона свою причастность к массированной воздушной атаке пока никак не комментировала.