"Глубокую обеспокоенность" - Песков рассказал, что чувствуют в Кремле из-за боёв под Белгородом. Что там происходит?

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Опубликовано: 23.05.2023 13:13 , Обновлено: 23.05.2023

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 23 мая заявил, что власти России приложат "больше усилий" с тем, чтобы в дальнейшем "не допускать подобных проникновений".

“Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны”, - заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не смог сказать, сколько ещё будут “выдавливать” диверсантов из Белгородской области, и назвал их “украинскими боевиками”.

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Тем временем, из Белгородской области РФ поступают видео боёв в населенных пунктах 23 мая. В самом регионе власти РФ ввели режим контртеррористической операции (КТО), который запрещает россиянам распространение информации, помимо официальной. Сам губернатор Гладков утром признал, что бои продолжаются.

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В результате боёв в Белгородской области ранены 12 человек, а жители 9 населённых пунктов “отселены”, сообщил Вячеслав Гладков.

“Населённые пункты Грайворонского городского округа оказались под миномётным и артиллерийским обстрелом, а также подверглись атакам дронов. Ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Свет отсутствует в 14 населенных пунктах”, - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Карта боев в Белгородской области и занятых РДК населенных пунктов. ISW

В украинских источниках, в свою очередь, появились видео того, как бойцы “Русского добровольческого корпуса” (РДК) окапываются на занятой ими большой пограничной заставе на территории РФ недалеко от города Грайворон.

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