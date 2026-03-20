Главы стран ЕС «грубо» поругались с Орбаном из-за 90 млрд евро для Украины

Опубликовано: 20.03.2026 09:23 , Обновлено: 20.03.2026

Европейский союз намерен перечислить Украине обещанный кредит «тем или иным способом», заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако на встрече в Брюсселе в четверг лидерам ЕС не удалось убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана разблокировать средства в размере 90 миллиардов евро.

В ходе дебатов, продолжавшихся 90 минут, по сообщениям европейской прессы, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встал на защиту премьера Венгрии. Однако другие резко критиковали Орбана за то, что он сначала в декабре поддержал выделение кредита при условии исключения Венгрии из него, но теперь, весной, заблокировал его.

Орбан же утверждал, что пытался сдержать свое слово в отношении декабрьского соглашения, но ситуация изменилась с закрытием нефтепровода «Дружба». По его словам, остановка транзита российской нефти стала вопросом существования Венгрии. Венгерский премьер-министр также обвинил своих коллег в том, что они больше заинтересованы в Украине, чем в судьбе Венгрии.

Позже Орбан назвал дискуссию по этому поводу грубой и заявил, что его шантажируют с обеих сторон.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что будет добиваться перечисления миллиардов Киеву. «Соглашение есть соглашение, мы должны сдержать свое слово. И никто не может шантажировать Европейский совет», — сказал португалец.

В свою очередь, по неофициальным данным, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, хотя и поддержала кредит ЕС для Киева, заявила, что с пониманием относится к тому, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето. По словам Мелони, если нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован, венгерский премьер-министр также снимет свое вето, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

По словам источников, Мелони сказала своим коллегам, что понимает позицию Орбана. Однако когда с ней связались журналисты газеты, представитель итальянского правительства опроверг информацию о том, что премьер-министр действительно произнес эти слова.