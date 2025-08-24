Главу военной разведки США уволили после доклада по Ирану, который "разгневал Трампа"

Опубликовано: 24.08.2025 09:04 , Обновлено: 24.08.2025

Министр обороны США Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления Пентагона Джеффри Круза и и ещё двух других высокопоставленных военных командиров. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на трёх неназванных американских чиновников. Причиной увольнения генерал-лейтенанта Круза источники назвали его доклад с оценкой ущерба, нанесённого ядерной программе Ирана этим летом после ударов США по трём ядерным объектам страны.

Один из американских чиновников, пожелавший остаться неназванным, сообщил агентству Reuters, что, помимо Круза, Хегсет также отправил в отставку начальника резерва ВМС США и командующего Командования специальных операций ВМС. Официально причину увольнения высокопоставленных военачальников не называется.

“Увольнение очередного высокопоставленного сотрудника органов национальной безопасности подчеркивает опасную привычку администрации Трампа относиться к разведке как к проверке лояльности, а не как к средству защиты нашей страны”, — прокомментировал очередную волну “чисток” Вашингтона сенатор США Марк Уорнер, зампредседателя Комитета Сената по разведке.

В Reuters этот шаг расценили как “очередную попытку администрации Трампа наказать” действующих и бывших военных, сотрудников разведки и правоохранительных органов, чьи взгляды расходятся с взглядами главы Белого дома.

Как отметило агентство, увольнение Круза произошло аккурат после того, как в СМИ просочилась предварительная оценка возглавляемого им Разведывательного управления Пентагона. В докладе военной разведки США говорилось о том, что авиаудары американских ВВС 22 июня 2025 года по трём иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз и Исфахан) отбросили ядерную программу Тегерана всего на несколько месяцев. Этот вывод противоречит заявлению Трампа о том, что цели были “уничтожены”.

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Утечка оценки, о которой также сообщило агентство Reuters, как сообщается, “разгневала Трампа”. Белый дом осудил совершенно секретную оценку, назвав её “полной ошибкой”, а сам американский президент обрушился с критикой на CNN, New York Times и другие издания, получившие и опубликовавшие отчёт, назвав их “отбросами” и “фейковыми новостями”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в конце июня этого года также оценил последствия американского удара по ядерным объектам Ирана как не самые разрушительные. По оценкам международного ведомства, несмотря на недавние атаки на свои ядерные объекты, Тегеран способен восстановить производство обогащенного урана буквально “в течение нескольких месяцев”.

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