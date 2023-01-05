Главный "бесогон" России Михалков попал в больницу

Опубликовано: 05.01.2023 19:18 , Обновлено: 05.01.2023

Пресс-секретарь режиссера и автора тв-программы "Бесогон" Никиты Михалкова подтвердила его госпитализацию. Однако она заявила, что он болен не коронавирусом, а гриппом.

Ранее российские СМИ сообщили, что Никита Михалков находится при смерти и попал в реанимацию из-за пневмонии, вызванной коронавирусом.

Российский телегам-канал Baza сообщил, что сначала 77-летнего российского режиссера отвезли в ГКБ №67. Но затем врачи приняли решение перевезти господина Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.