Главнокомандующий ВСУ Залужный получил в наследство $1 млн

Опубликовано: 25.01.2023 09:47 , Обновлено: 25.01.2023

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил миллион долларов по завещанию, сообщил The New York Times. Куда потратил деньги?

По информации издания, это произошло в январе. Деньги Залужному завещал американец украинского происхождения Грегори Степанец.

Как пишет NYT, миллион долларов главнокомандующий передал украинской армии. Было ли в завещании такое условие, в газете не уточнили. Также неизвестно, был ли Залужный знаком с американцем или связан с ним кровными узами.

К слову, в пресс-служба ВСУ в ответ на запрос издания «Украинская правда» подтвердили факт завещания и пожертвования .

Кроме того, в NYT со ссылкой на Национальный банк Украины сообщили, что за 2022 год жители и фирмы США пожертвовали ВСУ 22,3 млрд гривен, или около 500 млн долларов.