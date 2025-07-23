Главком ВСУ назвал условие для начала наступления Украины

Опубликовано: 23.07.2025 10:58 , Обновлено: 23.07.2025

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью для американского издания The Washington Post заявил, что в Украине есть "мотивированные и отважные" военнослужащие, способные организовать новое наступление.

«У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надёжные средства защиты», — утверждает командующий ВСУ.

Александр Сырский, однако, признал, что на данный момент ВСУ не хватает практически всей номенклатуры вооружений. А это и ПВО, ракеты, бронетехника, а также артиллерийские снаряды.

По данным издания, в Украине также закончились дальнобойные ракеты ATACMS для HIMARS. Сам украинский главком отказался комментировать их количество.

«Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором… Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет гораздо проще и… у нас не будет тех трудностей, которые были раньше», — сказал он.

При этом сам Сырский признал нехватку в Украине желающих идти на войну, но назвал причины, не связанные с нежеланием воевать или страха смерти.

«Если увеличить выплаты — будет больше желающих», — заявил главком, отметив, что Россия имеет возможность платить контрактникам гораздо больше Украины.

Также командующеий ВСУ оценил итоги наступления Украины в Курской области России. Он заявил, что одной из причин его начала стало желание показать, что армия Украины может не только обороняться.

«Нас сильно критиковали за оборону и отступление. Мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное», - сказал Сырский. Он утверждает, что в результате украинской операции в Курской области погибли или были ранены не менее 80 000 российских военнослужащих.

Такие данные не подтверждали и не комментировали в российском Минобороны, а точные независимо проверенные оценки потерь обеих сторон провести невозможно.