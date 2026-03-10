Глава РПЦ назвала нового верховного лидера Ирана "дорогим братом"

Опубликовано: 10.03.2026 19:42 , Обновлено: 10.03.2026

Патриарх Московский и всея Руси, глава Русской православной церкви (РПЦ), Кирилл поздравил сына погибшего аятоллы Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана, назвав его «дорогим братом».

“Дорогой брат! Сердечно поздравляю Вас с избранием Советом экспертов Ирана на пост Верховного лидера страны!”, - говорится в поздравлении.

Патриарх Кирил также констатировал, что Иран и Россию связывает общее стремление “к сохранению традиционных нравственных ценностей”.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет послания для Моджтабы Хаменеи, добавив, что у него «есть кандидатура на роль преемника Хаменеи», хотя он не предоставил дополнительных подробностей.

В интервью NBC News Трамп назвал избрание Моджтабы Хаменеи лидером Исламской Республики «большой ошибкой». Он сказал: «Я думаю, они совершили большую ошибку. Я не думаю, что он долго продержится. Я думаю, они совершили ошибку».