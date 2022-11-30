Глава разведки РФ объявил о "форсировании" Польшей "аннексии" Украины
Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в очредной раз заявил 30 ноября, что власти Польши "форсировали" подготовку "аннексии" западных областей Украины.
«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины», — поделился Сергей Нарышкин. Никаких доказательств или свитедетельств того, что такая подготовка в действительности в Польше происходит, он не привел.
Зато Сергей Нарышкин поделился мыслями о том, что таким образом власти Польши хотят получить неую компенсацию за помощь в успешном отражении вторжения России и помощь украинским беженцам.
Согласно заявлению главы СВР России, Варшава намерена устроить референдумы по присоединению областей. А в качестве “пробного шара” польские спецслужбы якобы передали украинским СМИ сведения о подготовке во Львовской области плебисцита на тему присоединения к Польше: “Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать”.
Это не первый раз, когда престарелый глава СВР России говорит о планах Польши отобрать у Украины часть территорий. В последний раз это произошло летом, а до этого было в апреле, когда он описал целый план ввода польских войск в западные области Украины.
А в конце июня Сергей Нарышкин объявил, что Варшава даже готова договориться с Румынией и Венгрией в этом вопросе. Впрочем, и тогда никаких доказательств глава СВР не привел, как и последующие события никак не подтвердили заявления Сергея Нарышкина.
Ранее власти Польши не раз опровергали такие заявления. А потом перестали из-за постоянных повторов в Кремле одного и того же. В апреле пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын говорил, что “ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет”.
“Кампания особенно активизировалась после начала вторжения России в Украину. К очернению Польши присоединяются высшие чины Кремля. Цель российской пропаганды — посеять недоверие между Украиной и Польшей, изобразить Запад как агрессивную по отношению к России сущность, а Польшу — как “разжигателя войны”, - добавил он.