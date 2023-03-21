Глава православных всего мира прибыл в Литву, чтобы дать местным верующим независимость от РПЦ

Опубликовано: 21.03.2023 14:07 , Обновлено: 21.03.2023

Глава Православной церкви , вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Вильнюс, чтобы дать литовским православным, которые заявили о желании выхода из-под подчинения Московскому патриархату, возможность независимости.

Варфоломей пообещал помочь всем жаобщим литовским православным выйти из-под протектората РПЦ. “Сегодня перед нами открывается новая перспектива наряду с возможностью совместной работы по созданию Вселенского Константинопольского Патриархата в Литве”, - заявил патриарх Варфоломей журналистам в Вильнюсе, передает Reuters.

Ранее власти Литвы заявили, что некоторые православные верующие страны, включая украинских беженцев, выступили против нынешней Литовской православной церкви, которая является подразделением Русской православной церкви.

На данный момент в Литве действует Виленская и Литовская епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в пределах Литвы, с центром в Вильнюсе. Там сделали пространное заявление в связи с прибытием вселенского патриарха в столице Литвы.

“В связи с пребыванием Его Святейшества Патриарха Константинопольского Варфоломея I в Вильнюсе… Канцелярия Литовской православной архиепархии объявляет, что его святейшество и члены его православной делегации могут воспользоваться возможностью приложиться к святым мощам Покровителей Литвы”, - заявили там.

По словам митрополита Иннокентия, главы литовских православных, его приветствие является знаком чести и почтения к высокому сану главы Константинопольского патриархата. Других заявлений официально не делалось.

Впрочем, в самой Литовской православной церкви произошел конфликт из-за подчинения ее Московскому патриархату. Пять ее священников в 2022 году были лишены митрополитом Иннокентием сана из-за того, что потребовали выйти из-под протектората РПЦ и перейти в подчинение Константинопольскому патриархату.

Варфоломей вернул сан отстранённым литовским священникам, объяснив это тем, что Литовская православная церковь лишила их полномочий не по религиозными критериями, а политическим.

Один из группы мятежных священников Гитарас Сонгайла выказал надежду, что приезд Варфоломея поможет создать в Литве церкви Константинопольского патриархата. “Мы и наши верующие надеемся, что в Литве будет создана каноническая структура Константинопольской патриархии”, - сказал он.

Тем временем, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и Варфоломей подписали договор о сотрудничестве.

“Надеемся, что данное соглашение заложит твердую основу для укрепления наших отношений и будет способствовать восстановлению сообщества Константинопольского патриархата в Литве”, - сказала глава литовского правительства.